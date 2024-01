Twee mensen uit het water gehaald bij Kijkduin en gereanimeerd

In Kijkduin bij Den Haag zijn twee mensen in zorgwekkende toestand uit zee gehaald. Ze zijn op het strand gereanimeerd door hulpverleners en naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de brandweer. "Het water is nog koud en ze hebben best een tijdje in het water gelegen."

De mensen werden in het water gevonden rond 19.00 uur. Een uur eerder waren er op het strand ter hoogte van de Kijkduinsestraat kledingstukken gevonden. Er zat een hondje bij de kleren. Het gaat volgens Omroep West om de hond van de twee slachtoffers.

Er werden veel hulpverleners ingeschakeld bij het incident: