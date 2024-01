Na eerbetoon voor Klopp bekert Liverpool verder, United met schrik vrij

Van Dijk kopte een hoekschop fraai in de hoek en na de 4-2 van Borja Sainz voegde ook Ryan Gravenberch met een kopbal van dichtbij zijn naam in blessuretijd toe op het scorebord.

Het Manchester United van Erik ten Hag had meer moeite met Newport County (2-4), de nummer zestien van de League Two, het vierde Engelse niveau.

Het traditionele You'll Never Walk Alone klonk nog indrukwekkender dan normaal. De blik ging naar coach Jürgen Klopp, die vrijdag aankondigde na dit seizoen te vertrekken bij Liverpool . Vol emotie hoorde hij het gepassioneerde eerbetoon aan. Niet alleen met gezang, maar ook met spandoeken was de waardering van Anfield voor de Duitser zichtbaar.

West Bromwich en Wolverhampton zijn rivaliserende clubs uit de West Midlands in het westen van Engeland. Het geweld op de tribunes barstte los nadat Matheus Cunha Wolverhampton in de 78ste minuut op een 2-0 voorsprong had gezet.

Fans van beide clubs raakten met elkaar slaags in een van de hoeken van het stadion. Er werd ook met vuurwerk en andere voorwerpen gegooid. Andere supporters renden het veld op om aan het geweld te ontkomen.

De scheidsrechter kon niet anders dan de wedstrijd stilleggen en de voetballers naar de kleedkamer sturen. Verdediger Kyle Bartley van West Bromwich bracht in die pauze zijn gezin, dat in de buurt van de rellen zat, in veiligheid. Pas nadat een grote politiemacht de supporters tot bedaren had gebracht, kon het duel worden hervat.

Antony beëindigt doelpuntendroogte

Voor Manchester United leek er in het laatste bekerduel van de dag aanvankelijk weinig aan de hand tegen vierdedivisionist Newport County. In het sfeervolle stadionnetje van Newport County zette Bruno Fernandes de ploeg van Ten Hag al in de zevende minuut op voorsprong na een combinatie met Antony.