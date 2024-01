Wei wint Tata-schaaktoernooi na zinderend slot, opnieuw komt Giri net tekort

Wei Yi is winnaar geworden van een enerverende 86ste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

De 24-jarige Chinees won zijn partij in de slotronde, net als de Nederlander Anish Giri, Dommaraju Gukesh en Nodirbek Abdoesattorov en zij plaatsten zich daardoor alle vier voor een barrage om de eindzege.

Wei won in dat toetje eerst van Abdoesattorov en rekende daarna ook af met Gukesh.

Weer grijpt Giri mis

Titelverdediger Giri boog in de barrage voor Gukesh en greep zo voor de derde keer in een tiebreak naast de eindzege. In 2018 was Magnus Carlsen te sterk en in 2021 Jorden van Foreest, die na twee in remise geëindigde blitzpartijen de beslissende armageddon won.