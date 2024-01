Tiebreak beslist 'Wimbledon van het schaken': Wei klopt tieners en Giri

Verslagen bleef Gukesh zitten, starend naar het slagveld dat voor hem op het bord lag. Onder luid applaus van de schaakfans in dorpshuis De Mondriaan stond Wei grijzend op, wetende dat hij de eerste Chinese winnaar in Wijk aan Zee ooit is.

Wei, de dichtende grootmeester uit Yancheng, bestookte Gukesh in de finale met tal van valstrikken, maar Gukesh omzeilde alle trucs. Totdat de Indiase schaaktiener zijn hand voor de mond sloeg en het hoofd boog, nadat hij met nog enkele seconden op de klok merkte dat hij een allesvernietigende blunder had begaan.

Zo viel de beslissing in het Tata Steel-schaaktoernooi na twee uitputtende weken en dertien speelronden van klassiek schaken pas na een spectaculaire knockoutfase met blitz-partijen van slechts drie minuten. Wei, Gukesh, Giri en de Oezbeekse tiener Nodirbek Abdusattorov (19) streden in twee halve finales en een finale om de eindzege.

Nog nooit was het vertoond in Wijk aan Zee, dat een tiebreak met vier schakers de boel moest beslissen. Finales met minder spelers kwamen wel eerder voor. Giri verloor zo al eens de titelstrijd van Jorden van Foreest (2021) en van de dit jaar afwezige Magnus Carlsen (2018). Wat Giri van zulke Blitz-finales vindt? "Niets mis mee, maar het kan wel mis gaan."

Na afloop was Giri wel tevreden met zijn spel afgelopen twee weken. "Het is niet vanzelfsprekend dat ik voor de eerste plek kan vechten in zo'n toernooi, met veel sterke spelers. De jonge generatie komt eraan en het toernooi wordt alleen maar sterker."

Wei schaakte zich met haast robotachtige precisie - 99 procent van zijn zetten was perfect - naar een indrukwekkende zege op medekoploper Gujrathi Vidit, die een dag eerder nog juist toptalent Abdusattorov had vermorzeld.

Verliezend tiebreakfinalist Gukesh kwam na een teleurstellende voorlaatste speelronde, waarin hij min of meer per ongeluk een dure remise had gespeeld tegen zijn ook al zo jonge landgenoot Rabeshu Praggnanandhaa (18), ijzersterk terug met winst op Parham Maghsoodloo. Maar Wei kraken in een snelschaakpartij was nog net even te veel gevraagd.

Strijdlust jonge talenten

"Ik heb niet eerder meegemaakt dat er zo veel partijen in het toernooi winnend werden afgesloten", zei toernooidirecteur Jeroen van den Berg na afloop. "Het tekent de strijdlust van vooral de jonge talentvolle deelnemers." Ook Giri ontgaat dat niet: "Ze werken ook heel hard, hebben de kwaliteiten en het werd een mooi toernooi."

Van den Berg en Giri doelen daarmee op de schaaktieners uit India en Oezbekistan, maar ook op Alireza Firouzja (20), de in Iran geboren Fransman die een mode-opleiding volgt in Parijs, vaak in opvallende kleding aan het bord plaatsneemt en dit toernooi wereldkampioen Ding Liren en Ian Nepomnjasjtsjii wegblies.

Wei, die vorig jaar een speciaal gedicht schreef naar landgenoot Ding Liren (negende dit toernooi) voor diens wereldtitelpartij, verlaat Wijk aan Zee overigens niet met al het prijzengeld voor de winnaar. Die zak centen wordt verdeeld tussen de vier schakers die na de dertien speelronden gezamenlijk op kop eindigden.