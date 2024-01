Frankrijk Europees kampioen handbal na verlenging tegen Denen

De Franse handballers zijn voor de vierde keer Europees kampioen geworden. In een zenuwslopend duel in de Lanxess Arena in Keulen werd tweevoudig winnaar Denemarken na verlenging met 33-31 aan de kant gezet.

In de verlenging was het Frankrijk dat een marge van twee wist te forceren, waar de Denen in de reguliere speeltijd lange tijd de meeste aanspraak maakten op de Europese titel.

De verlenging werd afgedwongen door een Franse treffer vlak voor tijd, die goal zorgde voor 27-27 na de reguliere speeltijd. Bij rust was het ook al gelijk: 14-14.

Zweden won eerder op de dag de wedstrijd om brons van Duitsland met 34-31. Nederland werd al in de groepsfase uitgeschakeld.