Machtige Roglic pakt direct rode trui in Vuelta, Dumoulin verliest tijd

Primoz Roglic heeft de openingsrit van de Vuelta a España gewonnen en daarmee direct de rode leiderstrui veroverd. Tom Dumoulin, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma, moest op de slotklim passen en kwam 51 seconden later over de streep in Santuario de Arrate.

Net als in de Tour de France lijkt het kopmanschap bij de Nederlandse ploeg nu al in het voordeel van Roglic te zijn beslist. De Sloveen werd tweede in de Tour, nadat hij op de voorlaatste dag de gele trui verloor.