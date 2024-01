Miedema helpt Arsenal met eerste goal sinds rentree aan zege, ook Brugts scoort

Vivianne Miedema heeft het net weer gevonden voor Arsenal. De 27-jarige spits opende in de Engelse competitie, de Women's Super League, in de 60ste minuut de score op bezoek bij Liverpool (0-2 winst).

Het was voor Miedema haar eerste goal sinds haar rentree eind oktober van een zware knieblessure.

De Australische Caitlin Foord verdubbelde de voorsprong van Arsenal negen minuten later. Miedema werd in de 71ste minuut vervangen. Ook Victoria Pelova stond in de basis bij Arsenal en deed 86 minuten mee. Shanice van de Sanden startte bij Liverpool.