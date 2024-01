Drie junta-regeringen West-Afrika verlaten samenwerkingsverband Ecowas

De West-Afrikaanse landen Mali, Burkina Faso en Niger stappen per direct uit het regionale samenwerkingsverband Ecowas, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. Dat melden de militaire regimes van de drie landen in een gezamenlijke verklaring.

De junta's zijn boos over de "onmenselijke sancties" die Ecowas hen heeft opgelegd, na de staatsgrepen inde drie landen van de afgelopen jaren. Ecowas eiste dat ze de democratie zouden herstellen en zei ook dat het nieuwe coups niet meer zou accepteren. De afgelopen maanden dreigde Ecowas al met militair ingrijpen in Niger.

De drie landen zeggen dat het samenwerkingsverband na vijftig jaar is "afgedreven van de idealen van de oprichters en het panafrikanisme", en dat Ecowas er niet in is geslaagd om "existentiële dreigingen" aan te pakken, zoals de terroristische groeperingen die in de regio veel aanslagen plegen.

'Ecowas is bedreiging geworden'

"Ecowas heeft onder invloed van buitenlandse machten zijn grondbeginselen verraden en is een bedreiging geworden voor zijn lidstaten en zijn inwoners", stellen de drie vertrekkende landen. Hoe zij Ecowas willen verlaten is niet duidelijk. Volgens het Ecowas-verdrag mogen landen er wel uitstappen, maar hebben ze een opzegtermijn van een jaar.

Ook zegt Ecowas dat er nog geen formeel bericht is gekomen over de uittreding. "Burkina Faso, Niger en Mali blijven belangrijke leden van onze gemeenschap", stelt de organisatie, die daaraan toevoegt graag een oplossing te willen voor de "politieke impasse".

Ecowas bestaat uit vijftien landen en werd in 1975 opgericht met het oogmerk om de economische samenwerking in West-Afrika te intensiveren.