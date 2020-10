Slijmbeursontsteking kost Letitia de Jong start schaatsseizoen

Letitia de Jong mist over anderhalve week de start van het nieuwe schaatsseizoen in Thialf. De 27-jarige Friezin heeft een slijmbeursontsteking in haar heup en zal meerdere weken aan de kant staan. Geen NK afstanden voor haar.

De Jong, schaatsster van Team IKO, won vorig jaar op zowel de 500 meter als de 1.000 meter zilver. Of ze eind november haar Nederlandse sprinttitel kan verdedigen, is niet bekend.

Bij het WK kwalificatietoernooi van eind december hoopt ze sowieso weer van de partij te zijn.

Schaatskalender

Vanwege de coronapandemie is de schaatskalender een stuk leger dan gebruikelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld alle wereldbekerwedstrijden niet doorgaan.

Anderhalve week geleden reageerde Sven Kramer positief op de door schaatsbond KNBSB gepresenteerde alternatieve kalender.