De Ier blijft net als de Nederlandse ruiters foutloos, maar is sneller. Daardoor komt er geen Nederlandse thuisoverwinning. - NOS

Zo bleef een tweede wereldbekeroverwinning voor Nederland tijdens Jumping Amsterdam achterwege. Greve blijft voorlopig de enige winnaar, met zijn zege in 2015.

De derde Nederlander in de barrage, Marc Houtzager, maakte een foutje met zijn paard Sterrehof's Dante, waardoor de winst er niet meer in zat.

Jumping Amsterdam was de twaalfde van de in totaal veertien wedstrijden in de wereldbeker.