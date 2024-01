Opnieuw honderdduizenden op de been in Duitsland tegen extreemrechts

Op veel plaatsen werden de betogingen dit weekend gesteund door politici. Zo was premier Kertschmann van de deelstaat Baden-Württemberg bij een bijeenkomst in de plaats Sigmaringen en deed defensieminister Pistorius mee aan een protest in Osnabrück, waarbij gisteren volgens de politie zo'n 25.000 mensen waren.

Ook vandaag waren er in verschillende steden protesten. In Hamburg waren er in de middag tienduizenden op de been. Volgens de politie ging het om zo'n 60.000 betogers, de organisator spreekt van zo'n 100.000 mensen. Volgens de regionale omroep NDR waren er mensen van alle leeftijden, en waren er ook veel gezinnen met kinderen.

In Duitsland hebben dit weekend opnieuw honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen extreemrechts en de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD). Alleen al in Düsseldorf waren volgens de politie gisteren zo'n 100.000 mensen op de been.

Volgens Pistorius streeft de AfD naar een systeemverandering. "Dat betekent niets anders dan dat ze terug willen naar de donkere tijd van de raciale waanzin, discriminatie, ongelijkheid en onrecht."

Hij trok in zijn toespraak ook een vergelijking met de Weimarrepubliek uit de jaren 20, die volgens hem niet door zijn tegenstanders werd vernietigd, maar door de zwakte van zijn voorstanders. "Vandaag weten we beter: de geschiedenis mag zich niet herhalen."

Ook in onder meer de steden Aken, Kiel, Lübeck, Mannheim en Kaiserslautern waren duizenden mensen op de been. De protesten waren niet alleen in grote steden. Volgens omroep WDR waren er voor het eerst ook protesten in kleinere plaatsen als Rheda-Wiedenbrück, Morsbach en Gronau (allen in Noordrijn-Westfalen).

Massadeportaties

Begin dit jaar maakte het journalistiek onderzoeksplatform Correctiv bekend dat de radicaal-rechtse AfD op een bijeenkomst in Potsdam met een Oostenrijkse extremist gesproken had over massadeportaties als de partij aan de macht komt.

Hooggeplaatste AfD-politici, neonazi's en ondernemers hebben daar een plan besproken voor 'remigratie', dat erop neerkomt dat miljoenen mensen op basis van racistische criteria het land uit worden gezet. Op dat nieuws werd in het hele land met afschuw gereageerd en er zijn al weken grote protesten gaande tegen AfD. Bondskanselier Scholz zei gisteren bezorgd te zijn over de opkomst van extreemrechts en 'neonazi-netwerken.

Later dit jaar zijn er verkiezingen in de voormalige Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, Saksen en Thüringen. De AfD kan daar de grootste worden. Op landelijk niveau staat de AfD tweede in de peilingen.