Wereldkampioene Naser mag weer lopen na fout dopingwaakhond

De atlete uit Bahrein werd aangeklaagd voor het overtreden van de whereabouts-reglementen. Atleten moeten elk kwartaal hun locatiegegevens delen met de dopingautoriteit. Wanneer binnen twaalf maanden tot drie keer toe gegevens niet of foutief worden doorgegeven, kan dat tot een schorsing van twee jaar leiden.

Salwa Eid Naser, wereldkampioene op de 400 meter, is door de integriteitscommissie van de mondiale atletiekbond World Athletics vrijgesproken van een schorsing. Ze kan zich daardoor toch gaan voorbereiden op de Olympische Spelen van 2021.

Naser raast in supertijd naar wereldtitel op 400 meter - NOS

Naser was vier keer nalatig en werd voorlopig geschorst. Een van de fouten is Naser volgens de commissie niet aan te rekenen; de dopingcontroleur stond voor het verkeerde gebouw en kon haar daarom niet testen. Bleven er drie fouten over.

Cruciale datum

Een daarvan - het niet invullen van haar gegevens in het systeem - zou Naser volgens de aanklager (dopingwaakhond Athletics Integrity Unit) hebben begaan op 16 maart 2019. Die datum is door de atletiekbond teruggezet naar 1 januari 2019, de start van het eerste kwartaal.

Een cruciale datum, want daarmee zijn de drie overgebleven overtredingen niet binnen het tijdsbestek van twaalf maanden begaan. Waarmee de aanklacht tegen Naser is komen te vervallen.