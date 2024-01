Vanavond op tv: Groeiend tekort aan munitie in Oekraïne • 'Grootste rechterlijke dwaling in Britse geschiedenis'

Vanaf het begin van de oorlog is voor Oekraïne munitie het grootste probleem, want er is te weinig van. Ondanks beloften leveren ook de internationale partners vanOekraïne nog te weinig munitie. Deze week klaagde de Oekraënse minister van Buitenlandse Zaken dat Rusland aan Noord-Korea een betrouwbaarder partner heeft dan Oekraïne aan het Westen. De productie van artillerie, granaten en luchtdoelraketten moet nu echt omhoog vindt Oekraïne. We praten erover met verslaggever Gert-Jan Dennekamp in Kyiv en met Kysia Hekster , NOS-correspondent voor de Europese Unie.

Miniserie over schandaal maakt veel los in het VK

Wat slachtoffers, journalisten en politici jarenlang niet lukten, is een dramaserie nu wel gelukt. Groot-Brittannië is sinds begin dit jaar in de ban van het schandaal rondom The Post Office. In vier afleveringen vertellen de makers het verhaal van eigenaren van postagentschappen die onterecht werden veroordeeld voor diefstal en fraude vanwege onverklaarbare kastekorten. De werkelijke verklaring lag bij een foutgevoelig computersysteem. Het schandaal wordt gezien als de grootste rechterlijke dwaling in de Britse geschiedenis.