Feyenoord bijt zich in De Kuip stuk op FC Twente, Giménez mist strafschop

Feyenoord heeft in de eredivisie puntenverlies opgelopen tegen FC Twente. De landskampioen beet zich in De Kuip stuk op de stugge defensie van de club uit Enschede: 0-0. Clubtopscorer Santiago Giménez miste vlak na rust een strafschop voor Feyenoord.

Feyenoord, dat zich afgelopen woensdag nog ten koste van PSV plaatste voor de kwartfinales van de KNVB-beker, had het in de eerste helft moeilijk. FC Twente had zijn zaakjes verdedigend op orde en mocht het zichzelf aanrekenen dat het niet op voorsprong kwam, want de Tukkers creëerden de beste kansen.

Knullig moment Vlap

Eerst was het Daan Rots die na een pass van Mathias Kjølø goed wegdraaide bij zijn tegenstander, maar de Twente-aanvaller schoot naast. Even later beging Michel Vlap een blunder door op zeer knullige wijze buitenspel te staan.

De aanvaller was bij een uitbraak met Joshua Brenet op weg naar het doel van Feyenoord, maar bij de beslissende pass van Brenet vergat Vlap in te houden, waardoor hij de bal in buitenspelpositie ontving.

Voor aanvang van Feyenoord-FC Twente kreeg clubicoon Jozef Kiprich van de Rotterdammers een eerbetoon: