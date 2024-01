Chery scoort bij terugkeer in Nederland, maar NEC wint niet bij Go Ahead

Go Ahead Eagles en NEC hebben in een vermakelijk duel in Deventer elkaar op gelijke hoogte gehouden. Hoewel Tjaronn Chery bij zijn terugkeer in de eredivisie meteen de winnende treffer leek te maken, gooide een strafschop alsnog roet in het eten: 2-2.

NEC begon vol vertrouwen aan het duel bij Go Ahead. De Nijmegenaren hadden al zes competitiewedstrijden op rij niet verloren en gingen vol voor de zevende.

Al vroeg in de wedstrijd had de Nijmeegse ploeg op voorsprong moeten komen toen Sontje Hansen met de bal naar de achterlijn dribbelde. Hansen kon de bal nog bij Koki Ogawa krijgen, maar wonder boven wonder kreeg de Japanner de bal er niet in.

Het team van trainer Rogier Meijer was veel beter in de eerste helft, maar leek vlak voor rust wel op achterstand te komen. Victor Edvardsen kopte de 1-0 binnen op aangeven van Oliver Edvardsen, maar in eerste instantie stonden ploeggenoten van hem buitenspel. Daardoor ging de treffer niet door.

Weer Mattson

Door een lange blessuretijd, wegens een hechting in het gezicht van NEC-verdediger Bram Nuytinck, kreeg NEC alsnog de kans om voor rust op voorsprong te komen.

Dat lukte ook. Aanvaller Kodai Sano werd heel licht geraakt in het strafschopgebied door Enric Llansana; scheidsrechter Oostrom zag er een penalty in.