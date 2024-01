Girona pakt opnieuw koppositie na zuinige zege in wedstrijd met eredivisierandje

Door de zege is Girona weer koploper van Spanje met 55 punten. Uitdager Real Madrid heeft een punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. De Madrilenen wonnen zaterdag met 1-2 bij Las Palmas. Ze spelen donderdag tegen Getafe en kunnen dan de koppositie van Girona overnemen.

Girona mag zich in ieder geval tot donderdag koploper in de Spaanse competitie noemen. Met Daley Blind, die de hele wedstrijd speelde, werd op bezoek bij Celta de Vigo een 0-1 overwinning geboekt.

Celta de Vigo tegen Girona was een wedstrijd met een hoog gehalte aan spelers die in Nederland actief zijn geweest. Naast Blind (Ajax) bij Girona speelden Renato Tapia (FC Twente, Feyenoord en Willem II) , Jørgen Strand Larsen (FC Groningen), Luca de la Torre (Heracles Almelo) en Tasos Douvikas (FC Utrecht) mee bij Celta.

Zij legden met hun teamgenoten al met al een niet al te spectaculaire wedstrijd op de mat. Girona begon goed aan de wedstrijd en kwam in de twintigste minuut op voorsprong. Portu speelde zich met een aanname vrij en schoof de bal in de hoek.

Daarna bood Celta meer tegenstand en werd het af en toe gevaarlijk. Toch kwam Girona, dat in de tweede helft niet sprankelend voor de dag kwam, in het vervolg van de wedstrijd zelden serieus in de problemen.