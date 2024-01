Vrouwen PSV verslaan ADO en profiteren van gelijkspel bij Ajax-Fortuna

Bekijk de samenvatting van de wedstrijd tussen PSV en ADO Den Haag in de eredivisie van de vrouwen. - NOS

Worm maakte met een prachtig schot in de verre hoek nog voor het einde van de eerste helft de 3-0.

Oranje-international Smits schoot in de zeventiende minuut vanaf de penaltystip haar tiende competitietreffer binnen, nadat Bo Vonk een overtreding op Maxime Snellenberg had gemaakt.

In de tweede helft beet ADO Den Haag wat meer van zich af en maakte de middenmoter in de 75ste minuut nog een eretreffer via Lobke Loonen.

PSV stijgt dankzij de overwinning naar de derde plaats met 24 punten uit 13 wedstrijden en krijgt daarmee nummer twee Ajax in het vizier. ADO Den Haag blijft met 16 punten uit 13 duels in de middenmoot.

Koploper FC Twente won zaterdag met 3-0 bij Feyenoord. Ajax speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Fortuna Sittard. Vandaag staan nog de duels PEC Zwolle-sc Heerenveen en Excelsior-AZ op het programma.