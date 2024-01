Kritiek op Hogeschool Utrecht om uitstellen collegereeks over Holocaust

De Hogeschool Utrecht (HU) wordt bekritiseerd om het uitstellen van een reeks colleges over de Holocaust. Die zou op 7 februari beginnen, maar volgens de school is dat uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord.

Betrokkenen zeggen tegen De Telegraaf dat de hogeschool is gezwicht voor de druk van een actiegroep. De collegereeks wordt gegeven in samenwerking met het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De pro-Palestijnse actiegroep New Neighbours had er bezwaar tegen gemaakt bij de HU.

"Wij zijn vrijdagochtend gebeld door de HU met de mededeling dat wegens alle commotie de collegereeks voorlopig wordt stopgezet", zegt CIDI-directeur Naomi Mestrum tegen de NOS. Het CIDI kreeg te horen dat "in het licht van 7 oktober werd gekeken of de maatschappelijke discussie breder kon worden getrokken", aldus Mestrum.

Mestrum vindt het opvallend dat de hogeschool nu de veiligheid opvoert als hoofdargument. Daar zou anderhalve week geleden al over zijn gesproken met het CIDI. "Ik zie deze reactie als paniek." Ze vindt dat de HU zo laat zien dat "dreiging en intimidatie werkt".

'Veiligheidssituatie veranderd'

De onderwijsinstelling heeft een verklaring uitgegeven over het besluit. De colleges over de moord op zes miljoen Joden zijn uitgesteld "omdat de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers nu niet gewaarborgd kan worden".

Een HU-woordvoerder zegt desgevraagd dat de school "signalen heeft ontvangen waardoor de veiligheidssituatie is veranderd." Meer details wil hij niet geven. De hogeschool stelt in de verklaring dat de colleges op een later moment alsnog worden gegeven. De onderwijsinstelling zegt zijn eigen afwegingen te maken en zich niet te laten leiden door belangengroepen of activisten. De HU was wel in gesprek gegaan met New Neighbours.

Relevante perspectieven

Al voor dat gesprek had de school volgens De Telegraaf besloten dat er "meer tijd nodig was om de gebeurtenissen van 7 oktober in een breder perspectief te plaatsen."

Het pro-Palestijnse New Neighbours vindt het "onverantwoord en zeer bedenkelijk" dat de HU samenwerkt met het CIDI. Die organisatie "verdedigt de oorlogsmisdaden van Israël", zo schrijft de actiegroep op sociale media. "Het CIDI zal dus nooit neutraal zijn, en een zinvolle educatie met alle relevante perspectieven kunnen verzorgen."

Maar het CIDI doet dat af als onzin. "Het ontgaat ons daarnaast volledig wat het Israëlisch-Palestijnse conflict te maken heeft met een collegereeks over Holocaust en antisemitisme", zegt de belangenorganisatie tegen nieuwssite Trajectum, een onafhankelijke nieuwssite die schrijft over de HU.

Gezwicht

Twee medewerkers van de HU die De Telegraaf sprak, menen dat het schoolbestuur is gezwicht voor de actiegroep. "Dit komt me zelfs antisemitisch voor", zegt een docent. "Als je je op deze manier de actualiteit het geschiedenisonderwijs laat voorschrijven, dan is er iets totaal niet in de haak."

Ook VVD-leider Yesilgöz noemt de situatie op X onbegrijpelijk: