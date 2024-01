Heerenveen geeft zege op AZ uit handen door blunder Noppert: 'Doodziek van'

Het was zondag weer geen beste middag voor Andries Noppert. De doelman die op het WK in Qatar nog het doel verdedigde voor het Nederlands elftal gaf in de eredivisie met een flater een bijna zekere overwinning van sc Heerenveen weg tegen AZ: 2-2.

"Ik ben hier doodziek van. We doen al genoeg dingen fout, het moet altijd beter, maar op zo'n manier...", aldus Noppert, die de bal tegen een tegenstander aanschoot en die vervolgens in het eigen doel zag verdwijnen.

Het is niet zijn eerste blunder deze periode. Twee weken geleden was hij tegen PEC Zwolle de dupe van een polletje en voor de winterstop was hij ook niet in topvorm.