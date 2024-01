Van Empel zegeviert na machtige sprint ook in Hoogerheide, de 'generale' voor het WK

Fem van Empel heeft haar topvorm in het weekend voorafgaand aan de WK veldrijden onderstreept in Hoogerheide. Na haar zege in de Flandriencross in Hamme op zaterdag was Van Empel zondag ook de sterkste in de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide.

De regerend wereldkampioene bleef in de Grote Prijs Adrie van der Poel de Hongaarse Blanka Vas voor in een machtige sprint. Lucinda Brand completeerde de top drie, waardoor ook in de veertiende en laatste wereldbekercross van dit seizoen de meerderheid van het podium Nederlands was. Slechts vijf podiumplaatsen gingen deze winter naar rensters uit andere landen.