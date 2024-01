Eerste grandslamtitel Sinner na grootse comeback tegen Medvedev op Australian Open

Jannik Sinner heeft op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel veroverd. De 22-jarige Italiaan moest van ver komen in de eindstrijd tegen de Rus Daniil Medvedev. Na een 0-2 achterstand in sets trok de als vierde geplaatste Sinner zijn eerste grote finale naar zich toe: 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

De overwinning van Sinner in Melbourne is historisch voor zijn land. De Zuid-Tiroler was de eerste Italiaan die de finale bereikte, en dus ook de eerste Italiaan die de Australian Open won. Hij is de tweede Italiaanse man die sinds de invoering van het proftennis in 1968 een grandslamtoernooi wint. Adriano Panatta beleefde in 1976 de primeur op Roland Garros.

Medvedev verspeelt weer voorsprong

Medvedev herbeleefde in de vijfsetter de finale van twee jaar geleden. Toen verloor de nummer drie van de wereld het toernooi in Melbourne - ook na een 2-0 voorsprong - in vijf sets van Rafael Nadal. Een jaar eerder verloor Medvedev ook al de eindstrijd van de Happy Slam, zoals de bijnam van de Australian Open luidt, toen van Novak Djokovic.