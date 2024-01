Milieuactivisten gooien soep naar Mona Lisa

Klimaatactivisten hebben in het Louvre in Parijs soep naar de Mona Lisa gegooid. Op beelden op sociale media is te zien dat twee vrouwen de soep gooien, vervolgens over de railing voor het schilderij klimmen en voor het schilderij leuzen roepen. - NOS

De Mona Lisa wordt beschermd door een dikke glasplaat, waardoor het schilderij zelf niet beschadigd is geraakt. De vrouwen deden ook geen poging het schilderij kapot te maken.

Vaker doelwit

Het is niet voor het eerst dat de Mona Lisa doelwit is van actie. Anderhalf jaar geleden werd het glas voor het schilderij besmeurd met taart. De dader had eerst geprobeerd het glas te breken.

In die tijd hadden klimaatactivisten geregeld beroemde schilderijen als doelwit. Activisten van "Just Stop Oil" gooiden in Londen tomatensoep tegen een schilderij van Van Gogh.

In 2009 werd er een kopje thee naar de Mona Lisa gegooid, waardoor het glas werd verbrijzeld. Veel langer geleden, in 1956, was het schilderij doelwit van een zuuraanval, waardoor het onderste deel beschadigd raakte. Sindsdien zit het schilderij achter glas.