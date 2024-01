Aanval Mollema strandt net voor de finish, sprintzege Pithie in Cadel Evans-race

Laurence Pithie heeft de Cadel Evans Great Ocean Road Race op zijn naam geschreven. De 21-jarige Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ won de eendagskoers in Australië met minimale voorsprong na een sprint van een uitgedunde groep. Het is Pithie's tweede zege bij de profs, zijn eerste in de World Tour.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de koers over 174 kilometer, de afsluiter van de Australische wielerweken in januari, kregen de pure sprinters het lastig. Biniam Girmay, Elia Viviani en Caleb Ewan werden op achterstand gereden op de pittige hellingen in de lokale ronde door havenstad Geelong.

Oscar Onley, een van de mannen die vorige week de Tour Down Under kleur gaf, kwam op de lokale ronde ten val. Bij een check in het ziekenhuis bleek de 21-jarige Brit van dsm-firmenich PostNL zijn sleutelbeen te hebben gebroken.