FC Twente-trainer Oosting moet Ugalde missen: 'Dit is een enorme kans voor hem'

Hij was in de thuiswedstrijd een ware plaaggeest voor Feyenoord en zette FC Twente ook al vroeg op voorsprong. Maar Manfred Ugalde zal die rol vanmiddag in De Kuip niet opnieuw op zich nemen. De spits, eerder deze maand ook goud waard tegen rivaal AZ, is op weg naar Spartak Moskou en ontbreekt in het competitieduel in Rotterdam.

Tot leedwezen van trainer Joseph Oosting, die nog wel in conclaaf is geweest met de 21-jarige Costa Ricaan. "Ik ben zelf een type dat als-ie ergens aan begint met elkaar, dan ook met elkaar wil eindigen. Ik ben niet zo'n voorstander van een tussentijds vertrek. Maar dit is voor hem een enorme kans. Dan houdt zo'n gesprek al redelijk snel op."