Iran claimt succesvolle lancering van drie satellieten

Iran zegt dat het drie satellieten succesvol in een baan om de aarde heeft gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van een Simorgh-raket, die is ontwikkeld door het Iraanse leger. Volgens de VS komt Iran met dit soort lanceringen dichter bij de ontwikkeling van intercontinentale ballistische raketten, waarmee de VS aangevallen zou kunnen worden.

Iraanse staatsmedia zeggen dat de lancering plaatsvond op de Imam Khomeini-basis. Vrijgegeven beeldmaterieel ondersteunt die bewering. Er is nog geen onafhankelijke bevestiging dat de satellieten functioneren in de ruimte.

Volgens Iran is het de elfde succesvolle ruimtelancering van het land. De Mehda-satelliet van 32 kilo zou op een hoogte van 450 kilometer zijn gebracht. Ook zijn twee nanosatellieten gelanceerd, zo melden staatsmedia, veel kleinere apparaten die bedoeld zijn voor wetenschappelijke metingen.

Militaire satelliet

Na een reeks tegenslagen en mislukte lanceringen leidt het Iraanse satellietprogramma de laatste jaren wél tot resultaten. In 2020 heeft de Republikeinse Garde, het militaire elitekorps, de eerste militaire satelliet in de ruimte gebracht.

In het Westen worden deze ontwikkelingen met argusogen gevolgd. De testen met de Simorgh-raket helpen volgens de VS bij de ontwikkeling van langeafstandsraketten. Washington stelt dat de lanceringen in strijd zijn met een door de VN-Veiligheidsraad aangenomen resolutie. De VS en Israël willen voorkomen dat Iran zijn raketarsenaal nog verder uitbouwt.

Nog geen ICBM

Voor zover bekend hebben Iraanse raketten momenteel een maximaal bereik van zo'n 2000 kilometer. Dat is voldoende om vijand Israël te kunnen bereiken. Maar volgens openbare informatie beschikt Teheran nog niet over projectielen die de afstand naar de VS kunnen overbruggen. Dit betreft zogeheten intercontinentale ballistische raketten (ICBM), die een bereik hebben oplopend tot 10.000 kilometer.