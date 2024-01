Advocaat mikt bij 'laatste klus' met Curaçao op WK 2026: 'Realistisch doel'

Al minstens tien keer zou Dick Advocaat gestopt zijn als trainer, toch gaat de Hagenaar nog één keer aan de slag, op Curaçao. En als hij dan aan de bak gaat, wil de trainer het ook goed doen. Daarom mikt hij met het eiland op het WK van 2026, zei hij tijdens zijn presentatie als bondscoach op Curaçao. Nee, hij is niet naar het Caribische eiland gekomen om op het strand te liggen. "Dat kan wel, maar dat kan ook in Spanje", vertelt Advocaat. Nee, er moet worden gepresteerd met Curaçao. "Naar het WK 2026 is een realistisch project", stelt de bondscoach.

Dick Advocaat staat de pers te woord - Foto: Marc van Voorthuisen

"Ik bedoel, alles moet nog gespeeld worden, dus je zit bij de kanshebbers. Bovendien heb ik drie EK's, twee WK's en half Europa aangedaan, dus ik weet wel een beetje wat er wordt gevraagd om ver te komen en je te kwalificeren." "Kees Jansma (perschef, red.) is tien jaar bij het Nederlands elftal geweest en Cor Pot (assistent, red.) heeft vijf jaar Jong Oranje gedaan. Dus we brengen wel ontzettend veel knowhow mee." Spelers overtuigen voor Curaçao te kiezen Om dat grote doel te bereiken wil de Hagenaar Nederlandse spelers overtuigen om voor Curaçao uit te komen. Spelers die nog niet voor Oranje hebben gespeeld. "Sommige spelers denken dat ze nog steeds bij het Nederlands elftal kunnen komen. Die moet ik overtuigen om toch voor Curaçao uit te willen komen. Het dilemma is wel dat je niet tegen ze kan zeggen dat ze voor Nederland niet goed genoeg zijn en voor Curaçao wel. Maar we kunnen, zoals ik het nu zie, best een redelijke selectie neerzetten. Met zo'n acht spelers zijn we in gesprek. Nee, namen noem ik niet."

Dick Advocaat wordt gepresenteerd op Curaçao - Foto: Marc van Voorthuisen