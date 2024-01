Grote brand verwoest verfgroothandel Harderwijk

In Harderwijk woedt een grote brand bij een verfgroothandel. Daarbij komt veel rook vrij. De zwarte rook is tot in de wijde omgeving te zien, schrijft Omroep Gelderland.

Vanwege de grootte van de brand krijgt de brandweer versterking van eenheden uit de buurt. Het pand van zo'n 10.000 vierkante meter is verwoest.

De brand ontstond rond 05.30 uur in de groothandel, die is gevestigd op een industrieterrein in het noorden van Harderwijk. Volgens de Veiligheidsregio zijn gebouwen in de buurt voldoende beschermd en kan de brand niet meer overslaan. Die vrees was er aanvankelijk wel.

Specialisten onderzoeken of er gevaarlijke stoffen in de rook zitten. Mensen in de omgeving wordt gevraagd voorlopig hun ramen dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.