Kelderman verliest twee seconden in Giro: 'Maar die gaan niks uitmaken'

Toch moest hij een gaatje laten naar de Portugees van Deceuninck-QuickStep in de korte, maar steile slotklim. "Ik weet dat hij explosief is, veel explosiever dan ik. Maar er komen nog lastige etappes aan", concludeerde Kelderman.

"Maar uiteindelijk gaat het niks uitmaken, denk ik", reageerde Kelderman op zijn tijdsverlies. "Ik had wel rekening gehouden met een aanval van Almeida, daarom zat ik ook bij hem in het wiel."

Wilco Kelderman heeft in de zestiende etappe van de Giro d'Italia twee seconden verloren op rozetruidrager João Almeida. De Portugees demarreerde in de slotmeters en heeft nu een voorsprong van zeventien seconden op de Nederlandse kopman van Sunweb.

Het duurde lang voordat er in de pittige heuveletappe een vlucht van de dag was gevormd. De poging van Ruben Guerreiro, de nummer twee in het bergklassement, had uiteindelijk succes. Hij kreeg nummer een Giovanni Visconti met zich mee.

De twee klimmers kregen de ruimte van het peloton, maar ook een behoorlijk aantal achtervolgers achter zich aan. Die twee groepen smolten samen, waarmee de kopgroep werd uitgebreid tot maar liefst 28 renners.

Strijd om bergpunten

Guerreiro en Visconti streden om de bergpunten onderweg. Mede door pech aan de fiets bij Guerreiro vlak voor de top van de Monteaperta kon Visconti zijn leidende positie in het bergklassement verstevigen. De Italiaan heeft nu dertig punten voorsprong op de Portugees.

Op de Monte di Ragogna besloot Guerreiro er in zijn eentje vandoor te gaan. De EF-renner pakte op die manier de volle buit aan bergpunten, maar hij was niet van plan zich in de afdaling weer in te laten lopen door zijn medevluchters.

Toch lukte het Manuele Boaro en Jan Tratnik hem bij te halen en zelfs direct te lossen.