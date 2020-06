Formule 1 schrapt races in Singapore, Japan en Azerbeidzjan in 2020

Het seizoen begint op zondag 5 juli in Oostenrijk, een week later wordt er opnieuw op het circuit bij Spielberg gereden.

Door de coronacrisis is er dit jaar nog geen enkele grand prix gereden. Lang werd er gewerkt aan een nieuwe kalender. Die werd twee weken geleden gepresenteerd, maar telt vooralsnog slechts acht races die allemaal in Europa worden gereden.

"Voor Singapore en Azerbeidzjan is er in deze onzekere tijden te veel tijd nodig om de stratencircuits te prepareren voor het evenement", meldt de Formule 1 in een statement. "Voor Japan zijn de reisrestricties reden om de race af te gelasten."

De Formule 1-races in Singapore, Japan en Azerbeidzjan gaan in 2020 niet door. Dat maakte de FOM, het management van de Formule 1, vrijdag bekend.

Langdurige onzekerheid rond Singapore was een van de belangrijkste redenen voor de bescheiden kalender. Het al dan niet doorgaan van de grand prix in de Aziatische stadstaat had veel invloed op het vervolg van het seizoen.

Mogelijk worden er na de GP in Italië op 6 september nog meer races in Europa gereden. "Het reizende circus wil dit jaar zo min mogelijk reizen", omschrijft commentator Louis Dekker de zoektocht naar een volle kalender.

Mugello en Hockenheim?

"De FOM is op zoek naar naar grand prixs die geld opleveren in plaats van races die geld kosten. Daarom zingen de namen van de circuits van Mugello, eigendom van Ferrari, en Hockenheim, in de achtertuin van Mercedes, veel rond."

"Daarmee kan de Formule 1 de rekening bij iemand anders leggen en tegelijkertijd worden de reiskosten beperkt. Ook een tweede race in Sotsji wordt daarom genoemd, daar is aan geld geen gebrek."