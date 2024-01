Wekdienst 28/01: Nationale Holocaust Herdenking • Finse presidentsverkiezingen

Goedemorgen! In Amsterdam is straks de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking. En de Finnen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen.

Eerst het weer: Na een koude start loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag is het 7 of 8 graden in het noorden en 10 tot 12 graden in het zuiden. Er zijn verder flinke perioden met zon, maar er drijven ook hoge wolkenvelden over het land. Het blijft wel droog. Ook de komende dagen blijft het zacht en valt er amper of geen regen. Wel neemt de bewolking verder toe.