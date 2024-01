Waarom Trump baat heeft bij mildere toon: 'Hij kan voorbeeld nemen aan Wilders'

Sommige Republikeinen vinden zijn harde woorden en felle standpunten te ver gaan. Het is de vraag of ze in november wel op hem gaan stemmen.

Donald Trump won deze week de voorverkiezingen in New Hampshire en daarmee is zijn Republikeinse kandidatuur dichtbij. Maar als hij later dit jaar ook Joe Biden wil verslaan, doet hij er volgens deskundigen goed aan zijn toon te matigen.

Als Amerika-kenner Kenneth Manusama campagneleider van Trump was, zou hij hem zeker adviseren een bredere groep kiezers aan te spreken. "Trump kan een voorbeeld nemen aan Geert Wilders."

Standpunten in de ijskast

De 'milde' Wilders werd ruim een week voor de Tweede Kamerverkiezingen geboren in de studio van Nieuwsuur. Hij beloofde omstreden islamstandpunten in de ijskast te zetten.

Na de verkiezingen voegde hij daad bij woord door drie discriminerende wetsvoorstellen in te trekken. Of de PVV in een eventueel kabinet daadwerkelijk minder radicale standpunten inneemt is de vraag, maar in ieder geval was het als campagnestrategie effectief.

Abortuswetgeving

Er zijn al wat tekenen dat ook Trump standpunten enigszins wijzigt of parkeert om electoraal gewin. Denk aan abortus.

Toen Trump president was, benoemde hij nieuwe rechters in het Hooggerechtshof omdat ze tegen abortus waren. Maar afgelopen september, op een bijeenkomst voor Republikeinen in Iowa, verzette hij zich juist weer tegen strenge abortuswetten.

Trump vreest namelijk dat Republikeinen zich met de invoering van die strenge wetten niet populair maken. Dus zegt hij nu: als vrouwen slachtoffer zijn van verkrachting of incest moeten zij hun zwangerschap in een vroeg stadium kunnen beëindigen.

Een belangrijk standpunt, zegt Manusama. "Want uiteindelijk is ruim 65 procent van de Amerikanen voor een bepaald recht op abortus." Cijfers waar Biden gretig op inspeelt: hij wil van het onderwerp een belangrijk verkiezingsthema maken.