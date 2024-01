Honderden hectare aan Unesco-erfgoed in vlammen opgegaan in Argentinië

In een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de nooddienst van het park is de brand "uit de hand gelopen".

Inmiddels is zo'n 600 hectare verwoest in nationaal park Los Alerces, een Unesco-werelderfgoedlocatie in Patagonië. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand twee nabijgelegen steden bereikt, Esquel en Trevelin. Die liggen zo'n 2000 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Buenos Aires.

De verwachting is dat het nog dagen duurt voordat de situatie onder controle is. Het bluswerk wordt bemoeilijkt door harde windstoten en hoge temperaturen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat er mensen in gevaar zijn gekomen.