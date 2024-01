Amerikaanse mannen heroveren wereldrecord ploegenachtervolging in Salt Lake City

Het is nog niet duidelijk in welke opstelling Nederland bij de WK gaat rijden. Hoolwerf en Marcel Bosker waren dit seizoen vaste waarden, maar in Salt Lake City was Bosker reserve. Snellink maakte vorig jaar deel uit van de gouden WK-ploeg, maar zijn individuele prestaties vielen dit seizoen tegen.

Drie weken geleden maakten de Noren (Sander Eitrem, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen) bij de EK afstanden grote indruk in Thialf, waar ze het record van de Amerikanen afpakten en op 3.34,22 zetten. In eigen land waren de Amerikanen weer sneller.

De Amerikaanse mannen hebben bij de wereldbeker in Salt Lake City op de ploegenachtervolging het wereldrecord van Noorwegen weer verbeterd. In een spannend duel kregen Casey Dawson, Emery Lehman en Ethan Cepuran het Amerikaanse publiek op de banken.

"Vorig jaar deed je mee voor de winst, nu is het alle zeilen bijzetten om het podium eruit te slepen. Het is nog heel erg aan elkaar wennen, we hebben gisteren voor het eerst met elkaar getraind. Je merkt dat alles nieuw is, het is eigenlijk hartstikke goed dat we 3.38 rijden. Ik denk dat we richting het WK serieus kans maken op het podium."

Snellink wist zich op de individuele afstanden niet te plaatsen voor de wereldbekers en de WK afstanden in Calgary, over drie weken. Op de ploegenachtervolging zou hij wel op de WK kunnen uitkomen.

"Dat zou zomaar kunnen. Dat sluit ik niet uit, maar het is aan de bondscoach om die keuze te maken. We hebben laten zien dat dit een goede opstelling is. We zijn vier seconden dichterbij gekomen ten opzichte van de EK."