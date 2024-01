Excelsior en Utrecht worstelen zich naar gelijkspel

Utrecht had een groot veldoverwicht in de eerste helft, al bleven echte kansen uit. De kopballen van Jens Toornstra en Taylor Booth waren ongevaarlijk en Oscar Fraulo stond na een fraai steekballetje van Sam Lammers te dicht op Excelsior-keeper Stijn van Gassel om hem te passeren.

Kansen waren schaars bij Excelsior - FC Utrecht, dus de doelpunten ook. Maar na een opleving van enkele minuten werd het toch nog eventjes leuk in Rotterdam. Beide ploegen hielden elkaar zaterdagavond uiteindelijk op 1-1.

Na rust leefde de wedstrijd enige tijd flink op. Eerst kwam Utrecht goed weg bij een schot van Troy Parrott dat via beide palen bij keeper Vasilis Barkas belandde. Een minuut later gleed de Ier maar net langs een strakke voorzet van Couhaib Driouech.

Kort daarna schoot Toornstra via het lijf van Julian Baas raak voor de 0-1, maar binnen twee minuten kwam Excelsior alweer langszij. Siebe Horemans prikte raak na goed voorbereidend werk van Driouech, die een fraaie dribbel in huis had.

Utrecht was kort voor tijd via Can Bozdogan nog dicht bij de 1-2, maar zijn inzet ging net naast.