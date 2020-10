Wiebes winnares Brugge-De Panne na diskwalificatie D'Hoore

Lorena Wiebes heeft de Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam geschreven. De Nederlandse eindigde net achter Jolien D'Hoore als tweede, maar de Belgische bleek in de sprint te veel van haar lijn te zijn afgeweken en werd gediskwalificeerd.

In de WorldTour-koers over 155 kilometer bleef het peloton, dat na valpartijen wel even splitste, lang gesloten. Vluchtpogingen werden ongedaan gemaakt en de waaiers die Boels-Bolmans en Sunweb (de ploeg van Wiebes) opzetten, zorgden maar heel even voor wat kleine breuken in het peloton.

Pas op zeventien kilometer van de meet had het waaierspel succes voor vijftien rensters. De kopgroep werd het echter niet eens met elkaar, waardoor er nog negen rensters konden aanhaken.

Treintje ontregeld

Amy Pieters ontregelde in de finale het treintje van Wiebes. Die ging daarna te laat aan en eindigde achter D'Hoore als tweede. De spurt van de Belgische kon echter niet door de beugel en de jury besloot later alsnog Wiebes tot winnares uit te roepen.