Ajax wint vermakelijk duel in Almelo, mede dankzij twee goals van Brobbey

Ajax wint voor de derde keer op rij en komt in punten gelijk met nummer vier AZ, dat zondag uit speelt bij Heerenveen. Heracles blijft staan op plek vijftien, een gemiste kans om enkele plaatsen te klimmen en de degradatiezone voor even ver achter zich te laten.

Vier minuten later stond het alweer gelijk. Brobbey ontving de bal met Heracles-captain Justin Hoogma in de rug, maar die kon niet voorkomen dat de spits de bal uit de draai snoeihard in het dak van het doel joeg.

Na rust werd de wedstrijd nog aantrekkelijker, toen er in vijf minuten drie goals vielen. Eerst combineerde Ajax door de as van het veld via Benjamin Tahirovic, Hlynsson en uiteindelijk reserve-aanvoerder Steven Berghuis naar de voorsprong (1-2). Even later werd de voorsprong nog groter toen Brobbey een lange bal met wat geluk voor zijn voeten kreeg en zonder aarzeling in de bovenhoek raak pegelde.