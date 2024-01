Xavi vertrekt na dit seizoen als trainer van FC Barcelona

"De spelers hebben een andere dynamiek en een nieuwe situatie nodig", lichtte de clubicoon zijn beslissing toe. "Ik denk dat het nodig is. Het is tijd voor verandering en om te vertrekken", aldus Xavi. "Ik heb er met het bestuur over gesproken vandaag en ik vertrek op 30 juni."

Toen Ronald Koeman in november 2021 ontslagen werd als trainer, stelde Barcelona Xavi aan als zijn vervanger. Onder de leiding van de succesvolle oud-speler werd Barcelona vorig seizoen kampioen en werd de Spaanse Super Cup veroverd.

In de Champions League sneuvelde Barça afgelopen seizoen in de groepsfase en in de daaropvolgende tussenronde voor een plek in de Europa League werd er verloren van Manchester United. Dit seizoen won Barcelona groep H van de Champions League en treft het volgende maand Napoli in de achtste finales.