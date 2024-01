Van Gerwen klopt Littler wel in Den Bosch: 'Hij weet nu dat ik de baas ben'

Michael van Gerwen heeft zaterdag de Dutch Darts Masters in Den Bosch gewonnen. In de finale was de drievoudig wereldkampioen met 8-6 te sterk voor Luke Littler. De finale van het tweede World Series-toernooi van dit seizoen was een herhaling van die van vorige week, toen Littler in Bahrein Van Gerwen versloeg. Daarmee pakte Littler zijn eerste titel bij de senioren. "Wij gaan nog zoveel mooie wedstrijden tegen elkaar spelen", zei Van Gerwen na afloop. "Hij weet nu in ieder geval dat ik de baas ben." De 17-jarige Littler wordt alom beschouwd als het grootste talent in lange tijd. Zo waren de finales in Bahrein en Den Bosch, de eerste twee onderlinge ontmoetingen, ook een krachtmeting tussen de veteraan die alles al gewonnen heeft en het nieuwe elan dat pas net komt kijken in het profcircuit. "Het is alleen maar goed voor de sport dat hij er nu is", zei Van Gerwen over zijn nieuwe rivaal. "Veel mensen zijn bang voor die jongen, ik niet. Je moet het gewoon aangaan. Interesseert me geen reet. Hij is onbevangen, staat gewoon vrij te gooien. Dat gaat nog wel veranderen, dat weet iedereen."

Van Gerwen met de trofee in Den Bosch - Foto: Kelly Deckers/PDC

"Na de wedstrijd heb ik tegen hem gezegd dat hij een fantastische darter is, dat meen ik ook. Hij begint net, ik heb mijn strepen al verdiend in darten." Eerherstel Van Gerwen was in sporthal Maaspoort uit op eerherstel en begon uitstekend aan de partij. Waar de 34-jarige Brabander dit toernooi in zijn voorgaande partijen de nodige steken liet vallen, was hij ditmaal wel scherp. Zeker op de dubbels was dat een vereiste om partij te bieden tegen Littler, op wie hoge druk amper effect lijkt te hebben. Al in de eerste leg had Littler de kans om Van Gerwen te breken. Dat lukte hem niet, waarna Van Gerwen via dubbel-7 alsnog toesloeg. Van Gerwen kwam ook in de volgende leg die hij begon in de problemen. Deze keer maakte Littler wel gebruik van de mogelijkheid, waarmee hij een 2-1 voorsprong pakte.

Luke Littler - Foto: Kelly Deckers/PDC

Dat zette Van Gerwen verder op scherp. In elf pijlen plaatste hij meteen een nieuwe break. De finale was los. Verjaardag Van Gerwen stoomde door en ging met een 4-3 voorsprong de onderbreking in. Littler pakte de eerste leg na de pauze, waarna Van Gerwen op fraaie wijze een score van 130 uitgooide. Bij een tussenstand van 6-6 liet Littler een cruciale kans liggen om een break te plaatsen. Van Gerwen behield zijn eigen leg en won de wedstrijd door dubbel-14 uit te gooien. Daarmee pakte Van Gerwen op de verjaardag van zijn vrouw Daphne zijn eerste PDC-titel van het jaar, in een zaal die op zo'n tien minuten rijden van zijn huis ligt.

Littler had de eindstrijd bereikt door wereldkampioen Luke Humphries met 6-5 te kloppen, in een herhaling van de WK-finale. Vervolgens was hij in de halve finale Gerwyn Price met 7-4 de baas.

Uitbundig viert Michael van Gerwen zijn overwinning op Raymond van Barneveld - Foto: Kelly Deckers/PDC