Littler revancheert zich in Den Bosch voor WK-finale, Van Gerwen klopt Barney

Luke Littler heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de Dutch Darts Masters in Den Bosch. De dartssensatie revancheerde zich eerst voor de verloren WK-finale door wereldkampioen Luke Humphries met 6-5 te verslaan. Vervolgens klopte hij in de halve finale Gerwyn Price met 7-4.

De andere halve finale gaat tussen Gian van Veen en Michael van Gerwen, die Raymond van Barneveld in een spectaculair duel versloeg.

Het was de eerste keer dat Littler en Humphries tegenover elkaar stonden sinds begin januari, toen Humphries een einde maakte aan het WK-sprookje van tiener. De wereldkampioen kwam in Noord-Brabant op een 4-2 voorsprong.

Grote druk

Littler toonde vervolgens eens te meer waarom hij wordt beschouwd als het grootste talent in lange tijd. Hoe groot de druk ook is, op het podium lijkt het de inmiddels 17-jarige darter uit het noordwesten van Engeland weinig te deren.

Mede dankzij een break nam Littler de controle over de partij weer in handen, om die vervolgens niet meer weg te geven. Met zijn eerste wedstrijdpijl miste hij nog de bullseye, waarna hij de partij een leg later alsnog via de bull uitgooide.

In de halve finale gingen Price en Littler gelijk op, totdat Price verzuimde om er 5-5 van te maken. Hij miste liefst zes pijlen op de dubbel, waarna Littler een gat van twee legs sloeg.

Price was aangeslagen en zag Littler ook nog eens een uitstekende laatste leg gooien. Littler stond na negen pijlen op een finish van 92. Hij miste zijn eerste drie wedstrijdpijlen, maar via dubbel-8 benutte hij zijn vierde wel.