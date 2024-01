Kok grijpt net naast medaille op 500 meter, lek bij Leerdam nog niet boven

De Amerikaanse Erin Jackson heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de 500 meter gewonnen. De olympisch kampioene was voor eigen publiek 0,36 seconde sneller dan wereldkampioene Femke Kok, die net naast de medailles greep. Kok werd vierde, want ook de Amerikaanse Kimi Goetz en de Koreaanse Kim Min-Sun waren sneller. De vrouwen kwamen op de snelste baan ter wereld niet in de buurt van het scherpe wereldrecord (36,36) van de Koreaanse Lee Sang-Hwa, dat al sinds 2013 in de boeken staat. Jackson won de rit in 36,90 en dook als enige onder de 37 seconden. Kok kwam met 37,26 ook niet in de buurt van haar eigen nationale record, dat op 36,96 staat. Het gat met de derde plaats was wel klein: slechts 0,04 seconde. Leerdam opnieuw elfde Jutta Leerdam wist zich niet te revancheren voor haar teleurstellende 1.000 meter van gisteren. Met 37,70 eindigde ze op de elfde plaats.

Live bij de NOS De tweede dag van de wereldbeker in Salt Lake City is tot 23.35 uur vanavond live te volgen bij de NOS, op televisie (NPO 3) of via deze livestream.

Gisteren zakte Leerdam flink door het ijs op haar favoriete afstand. De wereldkampioene werd elfde en vertelde na haar rit geëmotioneerd over de enkelblessure waar ze mee worstelt. Door die kwetsuur heeft ze moeite om haar kracht om te zetten in snelheid op het ijs. Een dag later probeerde ze dat van zich af te zetten, maar ook haar 500 meter verliep niet zoals gewenst. Ze had een misser bij de start en wankelde in de tweede bocht, waarna ze ruim boven haar persoonlijk record bleef. Morgen krijgt Leerdam nog een herkansing op de 1.000 meter, die zondag voor de tweede keer wordt verreden.

Zware omstandigheden Marrit Fledderus, die zich net als Kok en Leerdam heeft geplaatst voor de WK afstanden op de 500 meter, wist zichzelf ook niet te verbeteren op de Amerikaanse wereldrecordbaan, waar de omstandigheden dit weekend zwaar zijn. Met 37,59 eindigde ze op de achtste plaats. Naomi Verkerk bleef met 38,24 ook ver verwijderd van haar persoonlijke toptijd en werd negentiende.