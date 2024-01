Vele miljarden en vuistdikke rapporten, maar nog altijd problemen met de HSL

Het zou het paradepaardje van het Nederlandse spoorwegnet moeten zijn, maar het is een hoofdpijndossier: de HSL-Zuid, de spoorlijn die Nederland via hogesnelheidstreinen moet verbinden met België en Frankrijk. Een bijna onmisbare schakel met het oog op de wens om zo duurzaam mogelijk te reizen.

Maar het is ook 125 kilometer lang gedoe. Afgelopen week bleek opnieuw dat er constructiefouten zijn gemaakt bij de bouw. Eigenlijk al vóór het spoor er lag waren er problemen, waarover meerdere vuistdikke rapporten zijn uitgebracht.

Daarin ging het onder meer over de kosten. De spoorlijn werd veel duurder dan verwacht. Er was in 1997 op gerekend dat de spoorlijn 7,5 miljard gulden (omgerekend 3,4 miljard euro) zou gaan kosten. Uiteindelijk werd dat bijna 7,4 miljard euro.

Magneetzweefbaan

Zo snel als de hogesnelheidstrein zou moeten rijden, zo traag verliep de besluitvorming. In Europa keek men in de jaren 60 jaloers naar de supersnelle hogesnelheidstreinen in Japan. Verschillende landen gingen ermee aan de slag en ook in Nederland was er interesse. "Indien er een West-Europees net van hogesnelheidsspoorwegen komt, acht de regering aansluiting van Nederland op dat net van belang", schreef het kabinet in 1976.

Het project kreeg een impuls in 1983, toen Frankrijk, West-Duitsland en België afspraken maakten over een studie naar een hogesnelheidslijn tussen Parijs, Brussel en Keulen. De Belgen zagen ook wel wat in een aftakking naar Nederland, en zo raakte Nederland betrokken.