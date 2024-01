Stolz wint 1.500 meter met derde tijd ooit, Dijs verovert brons in Salt Lake City

Ook op de 1.500 meter staat er in Salt Lake City geen maat op Jordan Stolz. De 19-jarige Amerikaan won de schaatsmijl niet in een wereldrecord, zoals hij vrijdag wel deed op de 1.000 meter, maar de wereldkampioen was opnieuw veel beter dan de rest. Met 1.40,87 reed hij de de derde tijd ooit. De Chinees Zhongyan Ning gaf met 1.41,78 bijna een seconde toe op Stolz en greep het zilver. Wesly Dijs veroverde het brons met 1.42,77. Menselijk De prestatie van Stolz op de 1.000 meter was vrijdag bijna buitenaards, maar een dag later bleek het jonge schaatswonder ook menselijk te zijn. Het wereldrecord van Kjeld Nuis, dat sinds 2019 op 1.40,17 staat, bleek niet haalbaar. Daarvoor had hij nog 0,7 seconde harder moeten rijden, maar zijn 1.40,87 - een persoonlijk en Amerikaans record - was ook al indrukwekkend. Alleen Nuis en Thomas Krol waren ooit sneller. Zieke Nuis niet van start Wereldrecordhouder Nuis had het dolgraag tegen Stolz willen opnemen op het snelle Amerikaanse ijs, maar hij moest zich tot zijn grote spijt ziek afmelden. Gisteren kwam Nuis nog wel in actie op de 1.000 meter, maar alleen om geen punten voor de wereldbekerstand mis te lopen. Toen was hij ook al niet fit. Op reserve schaatste hij naar de laatste plaats.

Stolz zette zijn toptijd neer in de voorlaatste rit en zag vervolgens dat Patrick Roest en Europees kampioen Peder Kongshaug uit Noorwegen en zich stukbeten op zijn tijd. Kongshaug werd zesde, Roest moest het doen met de veertiende plaats. 'Best zware omstandigheden' Dijs was daardoor de beste Nederlander. Hij keek tevreden terug op zijn rit en is blij met brons, zijn eerste wereldbekermedaille op de 1.500 meter. Toch had hij sneller gewild. "Ik was vooral gefocust op het rijden van een persoonlijk record. Op het snelste ijs ter wereld wil je je graag verbeteren, maar het is niet gelukt. Het zijn best wel zware omstandigheden, dan rijd je tegen dikkere muren aan dan als het wel snel is." "Eigenlijk ging iedereen er stiekem wel vanuit dat Stolz weer een wereldrecord zou rijden, maar uit het feit dat hij het niet doet, blijkt dat het echt wel zwaar is. Ook voor hem."