Subtopper Sparta pakt ternauwernood punt tegen tien man laagvlieger RKC

De voetbalavond in Waalwijk begon penibel voor de thuisploeg, want Sparta-spits Charles-Andreas Brym chipte de bal na twee minuten al tegen de binnenkant van de paal. Ook een teken dat de doelpunten deze avond niet vanzelf zouden komen voor Sparta.

Sparta staat op de zevende plek op de ranglijst en blijft met Go Ahead Eagles en NEC - die zondag tegen elkaar voetballen - strijden om de plekken voor Conference League-voetbal. RKC blijft staan op plek zestien en krijgt door het ene puntje wat lucht in de strijd tegen degradatie.

De schoonheidsprijs zal niet uitgereikt worden voor het duel tussen RKC en Sparta, maar enerverend was het wel, vooral na rust. De subtoppers uit Rotterdam hielden ternauwernood een punt over aan de wedstrijd tegen de laagvliegers uit Waalwijk: 1-1.

RKC kwam meerdere keren goed weg en zag na de rust plots dat het op een 1-0 voorsprong kwam. Een voorzet naar de eerste paal belandde na een vreemde scrimmage zomaar in de hoek achter Nick Olij.

RKC'er Michiel Kramer werd bejubeld, maar in de herhaling bleek dat Spartaan Arno Verschueren 'm per ongeluk op het hoofd had gekregen, waardoor de bal zo de hoek in vloog.

Rood en gelijkmaker

Vrijwel direct opende Sparta een half uur lang durend slotoffensief op het doel van Etienne Vaessen. Hulp kwam er van RKC-kant, want toen er met man en macht werd verdedigd, ging Godfried Roemeratoe daarin net te ver. Met te hoog gestrekt been gleed hij in op de enkels van Kitolano. Direct rood, oordeelde scheidsrechter Bos.

Tegen tien man ging de zoektocht naar de gelijkmaker verder en kregen de bezoekers hulp van de VAR, die een lichte overtreding had gezien op Camiel Neghli. Kitolano liet zich niet gek maken door afleidingsmanoeuvres van Vaessen en schoot de 1-1 binnen. De winnende was het aanvallende Sparta niet gegund.