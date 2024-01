PSV speelt opnieuw moeizaam, maar wint dankzij De Jong wel van Almere City

PSV heeft een roerige week afgesloten met een moeizame overwinning in eigen huis op Almere City FC. Na het gelijkspel bij FC Utrecht vorige week en de bekernederlaag tegen Feyenoord op woensdag, won de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-0 van Almere City FC. Luuk de Jong maakte beide treffers.

Almere City begon gedurfd aan het duel en zette in de eerste minuten de thuisploeg onder druk. PSV had het eventjes lastig maar kreeg niet veel later de regie in handen en de eerste kans van de wedstrijd. Hirving Lozano werd weggestuurd door aanvoerder De Jong, maar Almere-keeper Nordin Bakker lag goed in de weg.

Dat deed Bakker niet veel later nog een keer toen Johan Bakayoko de 1-0 op zijn schoen had. De Belg verwerkte een splijtende pass van Olivier Boscagli erg goed, kwam alleen voor Bakker uit, maar de goalie blokte de inzet van Bakayoko met een uitgestoken been.

Grote kans Almere

Ondanks het overwicht van PSV flitste het spel van de Eindhovenaren allerminst. De onaantastbaarheid die de ploeg sinds de start van het seizoen tentoon heeft gespreid was net als in de wedstrijden tegen FC Utrecht en Feyenoord ook tegen Almere niet terug te vinden.

Na iets meer dan een half uur spelen profiteerde Almere daar bijna van. Na een snelle uitbraak kreeg Yoann Cathline de bal voor zijn voeten en legde de aanvaller af op Stije Resink. De middenvelder kon vrij uithalen net buiten de zestien, maar hij schoot hoog over.

Op slag van rust werd de ban alsnog gebroken. Zoals wel vaker tilde De Jong zijn PSV over het dode punt heen en zoals zo vaak was Sergiño Dest betrokken bij de aanval. De back slingerde de bal voor waarna De Jong met een simpele volley de sterk keepende Bakker eindelijk wist te verschalken voor de 1-0.