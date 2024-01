Protesten tegen femicide in Kenia: 'Alleen zwakke mannen vermoorden vrouwen'

In Kenia zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen femicide, ofwel vrouwenmoord. Duizenden mensen verzamelden zich in steden in het hele land. De betogers vinden dat de regering moet ingrijpen. Volgens Amnesty International zijn in Kenia tussen 2016 en 2023 meer dan 500 vrouwen vermoord. Dit jaar waren dat er tot nu toe meer dan 10.

Correspondent Afrika Elles van Gelder: "Vooral de moord op een 20-jarige studente, Rita Waeni, heeft de afgelopen weken in Kenia heel veel losgemaakt en tot woede geleid, mede omdat het een gruwelijke moord was. Haar ledematen werden half januari in een plastic tas gevonden in een Airbnb-appartement, haar hoofd werd later ergens anders ontdekt. De vrouwen die vandaag de straat op gingen zijn niet alleen boos over de verloren levens, maar ook omdat Keniaanse mannen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen en op sociale media nog regelmatig vrouwelijke slachtoffers van geweld de schuld geven. Ze vragen dan bijvoorbeeld wat een vrouw aan had en impliceren dat ze het geweld over zichzelf heeft afgeroepen. Kenia is een traditionele samenleving waar de man en de vrouw nog niet gelijk zijn, maar steeds meer vrouwen spreken zich uit, zoals vandaag."

In onder meer Nairobi, Mombassa en Nakuru kwamen mensen bijeen om te demonstreren. De meeste betogers waren vrouwen, veel van hen droegen T-shirts met namen van slachtoffers. Andere hadden shirts aan met teksten als "Stop killing us", en "Alleen zwakke mannen vermoorden vrouwen". Ook riepen ze leuzen als "We zijn geen dieren". "Ik ben hier omdat ik boos ben", zegt een 33-jarige vrouw tegen de BBC. "Het is verkeerd, we zijn het zat en we willen dat er iets aan gedaan wordt." Een andere demonstrant zegt dat mannen en jongens verantwoordelijkheid moeten nemen, in plaats van dat vrouwen zichzelf moeten beschermen. "We moeten onze zonen bijbrengen dat het moorden moet stoppen."

In Kenia zijn er wetten tegen gendergerelateerd geweld, maar toch worden zaken niet snel bij de rechter behandeld. Een van de verdachten in een zaak van vorige maand had eerder meerdere vrouwen gemarteld, maar de politie had volgens persbureau AP niets tegen hem ondernomen. Volgens de directeur van de Law Society of Kenya, een bureau dat advocaten en de overheid adviseert, duurt het door een tekort aan rechters lang voor er actie wordt ondernomen, waardoor daders niet afschrikt worden. De demonstranten eisen gerechtigdheid. Ze roepen de regering op om femicide te berechten als aparte misdaad en niet alleen als moord. Daarnaast willen ze dat de daders sneller worden berecht.