Real knokt zich terug van achterstand in zonnig Las Palmas en grijpt koppositie

Het leek wel een zomerse voetbalmiddag in het warme Las Palmas, waar bij 22 graden werd gevoetbald. Van het vertoonde spel kregen de toeschouwers het niet zo warm, vooral in de eerste helft niet.

Real Madrid klimt over Girona heen en staat opnieuw bovenaan in LaLiga na een overwinning op bezoek bij middenmoter Las Palmas. De Engelse sterspeler van Madrid, Jude Bellingham (veertien doelpunten), ontbrak vanwege een schorsing.

De wedstrijd kende een opmerkelijk begin toen Rodrygo rood had kunnen krijgen voor een actie tegen Las Palmas-keeper Alvaro Valles. Na een kans leek de Braziliaan met een platte hand richting de doelman te slaan. De VAR besloot echter niet in te grijpen.

Real op achterstand

Het eerste echte gevaar kwam pas na de pauze van Las Palmas. Een schot van Munir El Haddadi werd knap gered door Andriy Lunin. Even later was het wel raak.

Een strakke aanval werd afgemaakt door de geboren Madrileen Javi Munoz: 1-0. De Koninklijke moest nu op zoek naar doelpunten om de koppositie in handen te krijgen.

De gelijkmaker leek er na een paar minuten al te zijn. De treffer was echter in buitenspelpositie gemaakt door Dani Carvajal. Real bleef doordrukken en Vinícius Júnior kon in de 64ste minuut behendig scoren: 1-1.

Een hoekschop zorgde vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer en de drie punten, via het hoofd van de ingevallen Aurélien Tchouaméni.