Barcelona verliest spektakelstuk en heeft tien punten achterstand op Real Madrid

Na de pauze en wat wissels voerde Barça de druk op en kwam het steeds dichter bij het vijandelijke doel. Een fout van één van die invallers; João Cancelo, bracht de thuisploeg echter nog dieper in mineur. Barcelona-jeugdproduct Ilias Akhomach profiteerde: 0-2.

Barcelona kon geen potten breken en Villarreal kon profiteren van het zwakke spel van de Catalanen. In het slot van de eerste helft scoorde Moreno toch met een bekeken bal na een voorzet van de ex-FC Groningen spits Alexander Sørloth.

In eigen huis had Barcelona het lastig tegen de Europa League-winnaar van 2021. Na 22 minuten leek Villarreal-spits Gerard Moreno op de goede plek te staan om een rebound binnen te schieten. Zijn goal werd afgekeurd na een VAR-ingreep.

Barcelona boog een 0-2 achterstand om in een 3-2 voorsprong, maar ging in de slotfase alsnog onderuit.

FC Barcelona heeft in een uiterst spectaculair duel met 3-5 verloren van Villarreal. De achterstand op Real Madrid loopt op tot tien punten. De Koninkilijke won met 1-2 van Las Palmas.

Toch gaven de Catalanen zich niet gewonnen. In de 60ste minuut deed Barcelona wat terug via Ilkay Gündogan en tien minuten later stond de gelijkmaker op het scorebord toen Pedri een rebound tegen het net kon knallen: 2-2.

De wederopstanding leek compleet toen Eric Bailly een ongelukkig eigen doelpunt maakte (3-2). Daarna bleven de kansen voor de thuisploeg. Desondanks wist Villarreal via Goncalo Guedes uit een counter te scoren: 3-3.