Puntenverlies voor dominant Leverkusen, dat Bayern München ziet naderen

Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen is zaterdag niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen nummer twaalf Borussia Mönchengladbach. Door een nipte 3-2 zege bij Augsburg is Bayern München twee punten ingelopen. Het verschil tussen de titelkandidaten is nu twee punten. Met 75 procent balbezit en bijna dertig schoten had Leverkusen een groot overwicht. De ploeg had het aan zichzelf te wijten dat het in eigen huis geen ruime overwinning boekte op de middenmoter. Tekenend voor het gebrek aan efficiëntie was een korte periode van enkele minuten in de tweede helft, tussen de 57ste en 60ste minuut. Het begon met een snelle counter. Oranje-international Jeremie Frimpong kwam na een perfecte steekpass oog in oog te staan met de doelman, maar hij raakte de bal verkeerd en schoot ruim naast.

Alejandro Grimaldo baalt - Foto: Pro Shots

Een minuut later had Frimpong de mogelijkheid om een lage voorzet van dichtbij binnen te schieten, maar de 23-jarige Amsterdammer raakte de bal welhaast nog slechter. Weer zestig tellen later had Frimpong het overzicht om Alejandro Grimaldo, volledig vrij in het strafschopgebied, te bedienen. Tijd genoeg, maar Grimaldo schoot wild over. Bayern profiteert Bayern München profiteerde met een nipte 3-2 zege op middenmoter Augsburg. Punt van zorg is de op het oog ernstige blessure van Kingsley Coman. De 27-jarige aanvaller verliet het veld in de eerste helft. "We gaan zondag zijn kniebanden controleren", gaf coach Thomas Tuchel na afloop aan. "Ik ga nu niet speculeren, maar ik vind het er niet goed uitzien."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Bayern had met twee goals uit evenveel doelpogingen een efficiënte eerste helft. De ploeg van Tuchel kwam op voorsprong uit een venijnige hoekschop die matig werd verwerkt door een Augsburg-verdediger. Aleksandar Pavlovic schoot de bal van dichtbij binnen. Vlak voor rust verdubbelde Alphonso Davies de voorsprong met een geplaatst afstandsschot in de korte hoek. Namens Augsburg maakte Ermedin Demirovic vlak na rust de aansluitingstreffer. Tien minuten later moest arbiter Christian Dingert zich van de VAR buigen over een doelpunt van Harry Kane. Na het bestuderen van de videobeelden besloot de scheidsrechter Kane geen buitenspel stond en zijn 23ste doelpunt van het seizoen op zijn naam mocht schrijven.

Het doelpunt van Harry Kane wordt toch geldig verklaard - Foto: EPA

Bayern leek de wedstrijd eenvoudig uit te spelen, maar in de slotfase werd het toch nog spannend. Augsburg kreeg in de 87ste en 94ste minuut een strafschop, na overtredingen van respectievelijk Manuel Neuer en invaller Thomas Müller. Sven Michel miste de eerste penalty, waarna Demirovic de tweede wel benutte. Leipzig onderuit in topper 150 kilometer westwaarts verloor RB Leipzig in een doelpuntrijk duel met 5-2 bij VfB Stuttgart, dat daarmee een belangrijke slag sloeg in de race om de derde plaats. Het verschil met nummer vier Leipzig is opgelopen tot vier punten.

Nicolas Seiwald van RB Leipzig in duel met Enzo Millot van Stuttgart - Foto: AFP

Zondag kan Leipzig, waar Xavi Simons ontbrak wegens een schorsing, de vierde plek kwijtraken aan het Borussia Dortmund van Donyell Malen en Ian Maatsen, dat laagvlieger VfL Bochum ontvangt. Mede dankzij een hattrick van Deniz Undav won Stuttgart de wedstrijd tegen de concurrent met ruime cijfers. Enzo Millot (strafschop) en Jamie Leweling zorgden voor de overige doelpunten. Namens Leipzig scoorden Benjamin Sesko en Loïs Openda (ex-Vitesse).