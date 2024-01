Nipte zege Bayern, Leipzig verliest topper tegen Stuttgart met ruime cijfers

Dingert keurde de 3-1 van Kane in eerste instantie af omdat de Engelse spits een meter buitenspel had gestaan. Onduidelijk was vervolgens wie Kane de bal had gegeven. Was het teamgenoot Jamal Musiala geweest, wiens schot mislukte? Of was het Augsburg-speler Kristijan Jakic, die het schot van richting had veranderd?

Na het bestuderen van de videobeelden besloot de scheidsrechter dat dat laatste het geval was, waardoor Kane zijn 23ste doelpunt van het seizoen op zijn naam mocht schrijven.

Bayern leek de wedstrijd eenvoudig uit te spelen, maar in de slotfase werd het toch nog spannend. Augsburg kreeg in de 87ste en 94ste minuut een strafschop, na overtredingen van respectievelijk Manuel Neuer en invaller Thomas Müller. Sven Michel miste de eerste penalty, waarna Demirovic de tweede wel benutte.