Dermatologen VK bezorgd over aantal kinderen dat crèmes gebruikt door TikTok

Jonge kinderen in de weer met dagcrème, serums en olie: het is een TikTok-trend waar Britse dermatologen zich zorgen over maken. De British Association for Dermatologists, een vakorganisatie die onder meer onderzoek doet naar huidproblemen, waarschuwt bij de BBC zelfs voor huidproblemen die niet meer zijn terug te draaien.

Het TikTok-account van realityster Kim Kardashian staat er vol mee: video's van haar 10-jarige dochter die de nieuwste producten test. Ze laat een voor een zien welke olie en dagcrème ze gebruikt. Het meisje prijst het merk Drunk Elephant aan van zo'n 70 euro per potje.

Volgens de BBC is dit merk gevaarlijk, omdat het stoffen bevat die de huid van kinderen kan beschadigen. Zo kan er eczeem ontstaan, krijgen kinderen er pukkels van en komen veel jonge kinderen erachter dat ze allergisch zijn.

Dat komt door de zuren die de beautyproducten bevatten, zoals retinol. En als de huid eenmaal beschadigd is dan blijft dit vaak zo, stellen de huidartsen.

Vooral kinderen vanaf acht jaar gebruiken de producten veel, aldus de BBC. Drunk Elephant-oprichter Tiffany Masterson heeft inmiddels gezegd dat kinderen en tieners weg de producten moeten laten liggen.

Averechts effect

Ook in Nederland zijn er zorgen over het groeiende gebruik onder kinderen. Dermatoloog Kirsten Vogelaar zei vorige week in het NOS Jeugdjournaal dat kinderen te veel van dit soort producten op hun huid smeren.

"In het algemeen is het fijn dat er aandacht is voor de gezonde huid, alleen dit is wel wat veel. Je ziet dat het ook een averechts effect kan hebben. Dat kinderen juist extra puistjes krijgen of irritatie."

De dermatoloog benadrukt dat jonge kinderen best wel wat op hun gezicht kunnen smeren, bijvoorbeeld een zonnebrandcrème in de zomer voor het gezicht en een vette crème in de winter voor het slapengaan. En wie echt meer crèmes wil gebruiken, doet er volgens huidexperts goed aan om altijd eerst te testen op de elleboog om te kijken hoe het uitpakt.